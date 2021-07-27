Катунь24: Жительницу Барнаула обманули на кредите более чем на миллион рублей

Женщина оформила на себя несколько кредитов в разных банках и перевела деньги мошеннику.

Пострадавшая, 1955 года рождения, получила звонок от неизвестного, который представился ей сотрудником банка. По его словам, якобы на имя женщины подали множество заявок на кредиты в разных банках. Чтобы «обезопасить» себя, ей порекомендовали пройтись по этим банкам, оформить на себя кредиты и перевести деньги на телефоны и номера карт, которые укажет звонивший, сообщили в региональном МВД.

Именно так женщина и поступила: несколько дней она оформляла договоры на свое имя и переводила финансы мошеннику. Общая сумма её кредитов составила 1 млн 200 тыс. Когда женщина поняла, что попалась на обман, обратилась в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские устанавливают подозреваемых. Гражданам напоминают, что только мошенники звонят под видом сотрудников банка. С ними нельзя поддерживать разговор, а также совершать денежные операции по их указаниями и перечислять деньги неизвестным контактам.

Катунь24