Катунь24: Житель алтайского села выращивал мак на своём участке

У мужчины изъяли 341 куст наркосодержащего растения.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали жителя Егорьевского района Алтайского края 1958 года рождения за незаконное культивирование мака.

Подозреваемый рассказал, что сеял мак сам, возделывал его и формировал грядки, но специально не полол их для маскировки кустов, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, в особо крупном размере».

Катунь24