Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать вопросы о работе Алтайского отделения Российского детского фонда в режиме онлайн
27 июля состоится онлайн-форум, на котором руководитель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова ответит на вопросы граждан.
Фото: pixabay.com
Узнать о формах работы Алтайского отделения Российского детского фонда с благотворителями в рамках губернаторского марафона «Поддержим ребенка» и других проектов для детей можно, задав вопрос Оксане Овчинниковой. Онлайн-форум состоится 27 июля 2021 года с 14:00 до 15:00.
Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.