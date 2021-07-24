ГОРНЯК22 24.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать вопросы о работе Алтайского отделения Российского детского фонда в режиме онлайн

Горняк22
6 часов Ago

27 июля состоится онлайн-форум, на котором руководитель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Узнать о формах работы Алтайского отделения Российского детского фонда с благотворителями в рамках губернаторского марафона «Поддержим ребенка» и других проектов для детей можно, задав вопрос Оксане Овчинниковой. Онлайн-форум состоится 27 июля 2021 года с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: