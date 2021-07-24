Катунь24: Жителя Алтайского края осудят за нежелание служить Родине

Против него возбудили уголовное дело.

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20-летнего жителя Егорьевского района подозревают в уклонении от прохождения военной службы.

По данным следствия, в апреле 2021 года парень не пришёл на медкомиссию. При этом освобождения или отсрочки от исполнения воинской обязанности у него не было.

Следователи теперь выясняют все обстоятельства преступления. Если парня признают виновным, то ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Катунь24