Катунь24: Жителей Алтайского края ждёт жара до +35 градусов
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 25 июля 2021 года, воздух в регионе прогреется до +30…+35 градусов.
Фото: Катунь 24
В этот день в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +30…+32 гр. Осадков не ожидается. Ветер южный, 2-7 м/с.
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В жару по возможности чаще принимайте прохладный душ, носите на улице головной убор, желательно с широкими полями или с козырьком, надевайте свободную светлую одежду из натуральных тканей. Выходя из дома, берите с собой воду и лекарства.