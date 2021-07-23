Катунь24: Жители Барнаула пожаловались президенту на нелегальный рынок рядом с домом

Они обратились к главе государства во время прямой линии, которая проходила 30 июня 2021 года.

Фото: pexels.com

По информации регионального отделения ОНФ, жители улицы Попова, 64 много лет борются с нелегальными торговцами, которые располагаются у них под окнами. Буквально в нескольких метрах находится рынок, но продавцы идти туда не хотят. Они продолжают мусорить, шуметь и топтать газон возле дома.

Активисты ОНФ уже адресовали мэру Барнаула Вячеславу Франку обращение от возмущенных граждан на прямую линию с Владимиром Путиным. От местных властей, по их словам, они получают лишь отписки.

Катунь24