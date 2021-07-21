Катунь24: Жителей Алтайского края ждёт аномальная жара

С 22 по 27 июля 2021 года воздух в регионе прогреется до +33 градусов.

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По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в регионе воздух прогреется до +24…+29 гр. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура +24…+26 гр.

22 июля в Алтайском крае ожидаются небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалы до 18 м/с. Температура +27…+32 гр.

В Барнауле преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут +28…+30 гр. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

23 июля в регионе ожидаются небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с. Воздух прогреется до +28…+33.

В краевой столице осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура +29…+31 гр.

Спасатели рекомендуют: не находитесь долго на солнце, во время жары носите светлую одежду и пейте больше воды, выделяемый кожей пот приводит к ее охлаждению.

Катунь24