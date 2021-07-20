ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать вопросы о возможностях ГИС ЖКХ для потребителей коммунальных услуг в режиме онлайн

Горняк22
11 часов Ago

20 июля состоится онлайн-форум, на котором руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Узнать о возможностях ГИС ЖКХ для потребителей коммунальных услуг можно, задав вопрос Олегу Веремеинко. Онлайн-форум состоится 20 июля 2021 года с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24

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