Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать вопросы о возможностях ГИС ЖКХ для потребителей коммунальных услуг в режиме онлайн

20 июля состоится онлайн-форум, на котором руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Узнать о возможностях ГИС ЖКХ для потребителей коммунальных услуг можно, задав вопрос Олегу Веремеинко. Онлайн-форум состоится 20 июля 2021 года с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24