Катунь24: Жители Алтайского края могут стать авторами гимна барнаульского зоопарка

О конкурсе сообщили на страничке «Лесной сказки» во «ВКонтакте».

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Три-четыре куплета с запоминающимся припевом – таким видят будущий гимн сотрудники зоопарка. Кроме того, в тексте должна быть рифма, размер и ритм.

«Текст должен выражать единение с природой, отражать жизнь зоопарка, содержать слова «Барнаульский зоопарк», «Барнаул», «Алтай». А также быть доступным для понимания детей разных возрастных групп, легко заучиваться и долго оставаться в памяти, состоять из трех-четырех куплетов с запоминающимся припевом, несущим основную смысловую нагрузку», – уточнили в группе барнаульского зоопарка во «ВКонтакте».

Все участники получат дипломы, а победитель – ценный приз. Редакторы и композиторы превратят лучшую работу в торжественное музыкальное произведение.

Работу на конкурс можно сдать до 25 июля 2021 года в виде распечатанного текста. Его примут в кассе зоопарка с 10:00 до 21:00 ежедневно, без выходных.

Катунь24