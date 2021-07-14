Катунь24: Жительница Барнаула, отвлекшись на детей, устроила аварию на новосибирской трассе

ДТП случилось сегодня, 13 июля 2021 года, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

Девушка, ехавшая за рулем Toyota Corolla, возвращалась из отпуска вместе с детьми. На федеральной трассе Р-256 в районе поворота на Агролес она отвлеклась на них и врезалась в двигающийся попутно автомобиль Lexus.

Как уточнили в аваркоме, на место аварии выезжала скорая помощь, однако ДТП зафиксировали как произошедшее без пострадавших.

Катунь24