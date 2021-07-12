Катунь24: Женщина, похудевшая на 40 кг, раскрыла секрет борьбы с лишним весом

Жительница Индии похудела на 50 килограммов после нескольких неудачных попыток сбросить лишний вес. Секрет своего успеха она раскрыла журналистам Times of India, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Максимальный вес 30-летней Чанчал Малхотры из Мумбаи составлял 125 килограммов. За два года женщине удалось похудеть до 73 килограммов.

Проблемы с лишним весом у девушки началась после развода родителей. Она пристрастилась к вредной еде, из-за чего ее вес вырос до 110 килограммов. Девушка отметила, что неоднократно пыталась похудеть и раньше: перепробовала несколько разных диет, выполняла тяжелые физические нагрузки, но из-за сильного перенапряжения каждый раз сдавалась и вновь набирала вес.

Когда вес Малхотры достиг 125 килограммов, она решила, что лучшим способом для нее будет медленный поступательный прогресс, а не резкая смена образа жизни. Женщина объяснила, что секрет успеха заключается в самодисциплине: контроле за порциями еды и регулярными занятиями в зале.

Девушка стала есть обычную домашнюю еду, начала тренироваться не менее одного часа в день и заниматься медитацией.

Утром девушка обычно ест яйца и многозерновой хлеб, в обед курицу, салаты и рис. На ужин женщина обычно ест то же, что и на обед, только в меньшем количестве. Перед тренировками она съедает половину яблока и черный кофе, после занятий – яичный белок.

Катунь24