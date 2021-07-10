Катунь24: Жительница Бийска представилась экстрасенсом и похитила ювелирные украшения

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в отдел полиции обратилась 68-летняя жительница Бийска. Она заявила, что в ее дом постучалась девушка и представилась Марией. Женщина просила милостыню. Бийчанка вынесла 100 рублей, но Мария заявила, что на хозяйке порча. Представившись экстрасенсом, девушка попросила золотые украшения, чтобы немедленно провести ритуал и снять проклятие. Пенсионерка доверилась и сняла сережки и крестик. Мария заявила, что вернет украшения на следующий день.

В указанный срок никто не пришел, и женщина обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность мошенницы. Ею оказалась 45-летняя жительница Бийска, которая ранее привлекалась к ответственности за мошенничество.

Катунь24