Катунь24: Жительницу Алтайского края обвинили в убийстве матери

Потерпевшая скончалась на месте.

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По данным СК по Алтайскому краю, 28-летняя жительница Залесовского района в начале апреля 2021 года распивала спиртные напитки в компании местных жителей. Во время застолья начался конфликт между матерью и дочкой, в результате которого девушка ударила 60-летнюю потерпевшую ножом в жизненно важные органы. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования преступница полностью признала вину в содеянном.

Уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд.

Катунь24