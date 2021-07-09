ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Жительницу Алтайского края обвинили в убийстве матери

Горняк22
18 часов Ago

Потерпевшая скончалась на месте.

Фото: pixabay.com

По данным СК по Алтайскому краю, 28-летняя жительница Залесовского района в начале апреля 2021 года распивала спиртные напитки в компании местных жителей. Во время застолья начался конфликт между матерью и дочкой, в результате которого девушка ударила 60-летнюю потерпевшую ножом в жизненно важные органы. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования преступница полностью признала вину в содеянном.

Уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд. 

Катунь24

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