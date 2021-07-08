Катунь24: Жительница Новоалтайска обокрала уснувших в баре мужчин
По горячим следам горожанку задержали росгвардейцы.
Фото: pixabay.com
К правоохранителям обратился мужчина с заявлением о краже банковских карт. Он пояснил, что допоздна засиделся в баре и уснул за барной стойкой. Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу своих банковских карт.
С аналогичным заявлением к бойцам Росгвардии обратился еще один мужчина. Среди похищенного оказался дорогостоящий телефон.
Правоохранители посмотрели записи с видеокамер и обнаружили, что кражи у спящих мужчин совершала женщина, которая несколько часов выслеживала посетителей. После того как мужчины уснули, женщина забрала вещи и ушла.
43-летнюю женщину задержали силовики во дворе близлежащего дома.
Как сообщают на сайте Росгвардии, похищенные вещи удалось вернуть владельцам.