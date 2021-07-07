Катунь24: Житель Рубцовска убил соседа, приревновав к нему супругу

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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По информации Следственного комитета по Алтайскому краю, в декабре 2020 года 54-летний мужчина приревновал свою супругу к соседу, с которым потерпевшая распивала спиртные напитки. Обвиняемый пришел в квартиру к нему и ударил ножом в брюшную полость. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.

В ходе следствия обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Катунь24