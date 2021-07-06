Катунь24: Жители райцентра Кулундинского района готовятся к массовой сдаче норм ГТО

Спортивный комплекс «Локомотив» появился в селе Кулунда почти два года назад. Район получил новую площадку по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Теперь это — Центр тестирования ГТО, в котором больше 250 человек за год пробуют свои силы в сдаче нормативов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители райцентра Кулундинского района готовятся к массовой сдаче норм ГТО

Комплекс возводили сотрудники местной спортивной школы. Они заливали бетон, собирали и устанавливали тренажеры. Оборудовали футбольную, баскетбольную, волейбольную площадки и стадион для бега. Также подготовили зону для сдачи ГТО. Первый этап сдачи нормативов будут проводить в организациях, второй этап – на стадионе.

«Много желающих, мы не старались, чтобы быть лучшими, так получилось, что у нас много сдающих по сравнению с остальными районами. Мы вошли в десятку лучших по проекту поступления площадок ГТО», – отметил начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Кулундинского района Владимир Слепухин.

Для прохождения тестирования необходимо заполнить заявку на официальном сайте. Следующая массовая сдача ГТО в Кулунде запланирована на сентябрь этого года.

Катунь24