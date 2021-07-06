Катунь24: Жительниц Алтайского края приглашают пройти маммографию

Такая возможность появится у женщин Ребрихинского, Волчихинского, Краснощековского районов.

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По информации аккаунта в Instagram «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», до конца июля 2021 года в этих районах будут работать передвижные маммографические комплексы Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики по скрининговому обследованию женщин. Они будут находиться возле центральных районных больниц.

Для обследования с собой нужно иметь: паспорт, СНИЛС, полис медицинского страхования.

Профилактическое обследование необходимо проводить в первую очередь женщинам в возрасте 40 лет. Все пациентки, у которых во время маммографии будет обнаружен признак новообразования, получат необходимые рекомендации. Также девушкам будут даны направления для углубленного обследования в медицинские организации Алтайского края.

Время работы можно узнать в аккаунте «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» .

Маммография — скрининговое обследование молочных желез, благодаря которому возможно реально снизить смертность от рака молочной железы.

Катунь24