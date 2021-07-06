Катунь24: Жители Барнаула сообщили о минировании детских садов
Сообщения якобы о ложных бомбах приходили на электронную почту детских учреждений.
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Информацией об этом поделились горожане в социальных сетях, в частности, в паблике «Инцидент Барнаул», сегодня, 5 июля 2021 года. По предварительной информации от подписчиков группы, сообщения получили три учреждения.
«По поводу заминированных садиков нет информации? Наш 159 эвакуировали и, говорят, ещё несколько», – написала участница нашего сообщества.
Ранее в Барнауле уже проходила волна ложных минирований школ. Напомним, 30 марта 2021 года учащихся сразу нескольких барнаульских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании.