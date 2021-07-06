Катунь24: Жители Алтайского края могут получить разрешение на добычу волка и бурого медведя

Документ будет действителен в сезон охоты 2021-2022 года.

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9 июля 2021 года Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края начнет прием заявлений на выдачу разрешений на добычу степной, полевой и болотно-луговой дичи с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами. Также планируют выдавать разрешения на охоту на волка, кабана и бурого медведя в общедоступные охотничьи угодья Алтайского края.

Как сообщает Минприроды Алтайского края, прием заявлений будет производиться по адресу: Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время приема заявлений – ежедневно с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:48, выходные дни – суббота и воскресенье. Выдача разрешений также осуществляется районными специалистами министерства на местах.

Катунь24