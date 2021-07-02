Катунь24: Житель алтайского села обокрал котельную

С заявлением в полицию обратился главный инженер муниципального предприятия, который сообщил, что неизвестный украл шесть фланцевых кранов, две задвижки и опорный узел от токарного станка в котельной села Шипуново.

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Выяснилось, что кражу совершил ранее судимый сельчанин, 1991 года рождения. Злоумышленник знал, что котельная не функционирует уже в течение двух лет, поэтому воспользовался этим и проник внутрь через окно. Похищенное имущество мужчина планировал сдать на металлолом, пояснили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Катунь24