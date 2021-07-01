Катунь24: Жители Барнаула пожаловались на загрязнение Пивоварки

О свалке мусора около реки сообщили подписчики паблика Barnaul 22 сегодня, 30 июня 2021 года.

Фото: Скриншот видео stroipolimer22

На снятых горожанами кадрах видно, что берег реки в основном завален пластиковыми бутылками в большом количестве. Подписчики уточняют, что свалка образовалась в районе аптечных складов.

«Если это так, то это ужас, товарищи. Надо убирать!» – прокомментировали участники сообщества Barnaul 22.

Видео: stroipolimer22

Катунь24