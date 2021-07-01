Катунь24: Жительницу Алтайского края шантажировали интимными фотографиями

Неизвестный вымогал деньги у женщины, 1975 года рождения, грозясь распространить её интимные фотографии.

Фото: pixabay.com

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, жительница одного из районов региона зарегистрировалась на сайте знакомств и начала активную переписку с одним из пользователей. В один момент она не устояла перед просьбами поделиться фотографиями интимного характера и отправила их виртуальному другу. После этого ей написал неизвестный, который сообщил, что взломал её страницу и завладел личными снимками. Аноним потребовал 3 тысячи рублей за то, чтобы сохранить этот момент втайне.

Женщина обратилась в полицию, и вскоре правоохранители установили личность неизвестного, им оказался житель Барнаула, 1993 года рождения. Парень свою вину признал и пояснил, что распространять фотографии не хотел, а рассчитывал лишь получить деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Катунь24