ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Жительницу Алтайского края шантажировали интимными фотографиями

Горняк22
18 часов Ago

Неизвестный вымогал деньги у женщины, 1975 года рождения, грозясь распространить её интимные фотографии.

Фото: pixabay.com

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, жительница одного из районов региона зарегистрировалась на сайте знакомств и начала активную переписку с одним из пользователей. В один момент она не устояла перед просьбами поделиться фотографиями интимного характера и отправила их виртуальному другу. После этого ей написал неизвестный, который сообщил, что взломал её страницу и завладел личными снимками. Аноним потребовал 3 тысячи рублей за то, чтобы сохранить этот момент втайне.

Женщина обратилась в полицию, и вскоре правоохранители установили личность неизвестного, им оказался житель Барнаула, 1993 года рождения. Парень свою вину признал и пояснил, что распространять фотографии не хотел, а рассчитывал лишь получить деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Сергей Струченко: социальные и инфраструктурные темы, поднятые на прямой линии с президентом, актуальны для Барнаула

Катунь24: Сергей Струченко: социальные и инфраструктурные темы, поднятые на прямой линии с президентом, актуальны для Барнаула

Горняк22
18 часов Ago
Темы, касающиеся развития социальной и инфраструктурной составляющей России, о которых говорил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, невероятно...
Катунь24: Деву ожидает день огромных возможностей, а Рыбы почувствуют себя на коне. Гороскоп на 1 июля

Катунь24: Деву ожидает день огромных возможностей, а Рыбы почувствуют себя на коне. Гороскоп на 1 июля

Горняк22
18 часов Ago
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 июля. День дарит Овну огромный, практически безграничный потенциал! Главное для него – не упустить...

Читать по теме:

ВТОПЕ: