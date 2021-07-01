Катунь24: Жители Рубцовска жалуются на контейнерные площадки, напоминающие стихийные свалки

Реформа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами была призвана устранить проблему с вывозом бытового мусора по всей стране. Но переполненные контейнеры и неухоженная территория вокруг – по-прежнему проблема многих рубцовских дворов. Власти считают, что это недоработки управляющих компаний.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители Рубцовска жалуются на контейнерные площадки, напоминающие стихийные свалки

Всем управляющим компаниям и ТСЖ Рубцовска выданы предписания, а в отношении наиболее нерадивых возбуждены административные производства. В администрации города напоминают, что по закону региональный оператор должен вывозить только мусор из контейнеров – за чистотой самой площадки должны следить управляющие организации домов. И такие положительные примеры в Рубцовске есть. В доме на улице Светлова, 68 среди собственников жилья нашлись инициативные люди, которые взяли ситуацию в свои руки. Средства на благоустройство контейнерной площадки получили по госпрограмме «Формирование современной городской среды».

Контейнеры устанавливает сам региональный оператор по вывозу ТКО. Если периодичности вывоза мусора с определённой площадки недостаточно, следует сообщить оператору о необходимости пересмотреть график вывоза мусора. Инициативные жильцы многоквартирных домов Рубцовска убеждены: решить проблему возможно только в правовом поле и путём диалога заинтересованных сторон.

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