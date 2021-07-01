Катунь24: Житель Алтайского края пострадал от мошеннических действий преступной группы из Новосибирска

Семь жителей Новосибирской области арендовали офис, организовали кол-центр и начали обманывать граждан дистанционно.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет обзванивали граждан по телефонным номерам, найденным в интернете, и сообщали, что им одобрен кредит. Под предлогом получения денежных средств, доставки и подписания кредитных документов они брали у людей предоплату и не возвращали её.

Всего обвиняемые похитили у четырёх жителей Алтайского края, Свердловской, Оренбургской и Саратовской областей более 47 тысяч рублей. При проведении обыска из офиса правоохранители изъяли сотовые телефоны, сим-карты различных операторов связи, компьютерную технику, деньги и документы.

Уголовное дело по факту мошенничества рассмотрит Туринский районный суд Свердловской области.

Катунь24