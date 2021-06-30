Катунь24: Жара до +33 градусов вернется в Алтайский край

По данным Алтайского ЦГМС, уже завтра, 30 июня 2021 года, в регионе будет жарко.

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30 июня в крае воздух прогреется до +25…+30 гр. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Осадков не ожидается.

В краевой столице температура воздуха составит +25…+27 гр. Ветер восточный, 3-8 м/с. Также без осадков.

1 июля столбики термометров в Алтайском крае покажут +23…+28 гр., местами по западу до +33 гр. Местами по востоку дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ветер восточный, 8-13 м/с. Преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +25…+27 гр.

Катунь24