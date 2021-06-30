Катунь24: Житель Алтайского края украл с фермы трубы, фляги, цепи, вёдра и сосуд Дьюара

Похищенное мужчина хотел сдать на металлолом.

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В Волчихинском районе на одной из ферм мужчина украл 276 метров нержавеющих труб молокопровода, 10 алюминиевых фляг, 50 металлических цепей для привязи крупнорогатого скота, сосуд Дьюара (емкость, предназначенная для длительного хранения веществ), 12 оцинкованных ведер, 50 напольных металлических решеток и четыре камеры видеонаблюдения.

Похищенное с фермы имущество он хотел продать и сдать на цветной металл. Но реализовать задуманное мужчина успел только частично, поскольку его задержали. В полиции отметили, что 40-летний мужчина уже имел проблемы с законом.

Часть украденного с фермы удалось изъять в пункте приема металлолома.

Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД. Ведется следствие.

Катунь24