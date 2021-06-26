Катунь24: Жительница Новосибирска пыталась сбыть в Барнауле крупную партию героина

Полицейские задержали 33-летнюю жительницу Новосибирска, оставлявшую так называемые закладки на территории краевой столицы.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Злоумышленница была застигнута правоохранителями в момент оборудования тайников с наркотиками на территории Центрального района. 146 свёртков общей массой 80 граммов были обнаружены и изъяты у подозреваемой при задержании, ещё 27 свёртков и полиэтиленовый пакет с наркотическими средствами были обнаружены в съёмной квартире в Новосибирске. В общей сложности женщина пыталась сбыть 350 граммов героина, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказала сама подозреваемая, в январе 2020 года она познакомилась с мужчиной, который предложил ей такой нелегальный заработок. По мессенджеру он отправил ей фото с местонахождением оптовой партии, которую женщина забрала в Новосибирске. Затем она отправилась на такси в Барнаул для дальнейшего сбыта наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело. Женщину взяли под стражу.

Катунь24