Катунь24: Жительница Барнаула вошла в десятку лучших вагоновожатых России

Конкурс на лучшего специалиста этой профессии проходил в Волгограде. В нем приняли участие 36 человек. Олеся Шахворостова из Барнаула оказалась среди лучших.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Жительница Барнаула вошла в десятку лучших вагоновожатых России

Около двух лет жительница Барнаула Олеся Шахворостова работает вагоновожатой. А уже вошла в десятку лучших специалистов страны.

Олеся признается: чувствовала большую ответственность, когда представляла Барнаул на всероссийском уровне. В числе заданий на конкурсе вагоновожатых были: скоростное решение ПДД, знание правил эксплуатации состава и навыки профессионального вождения.

Нашей съемочной группе Олеся показала, как пользоваться пультом управления. Оказалось, что устроен он гораздо сложнее, как можно подумать на первый взгляд.

Олеся не скрывает: работу свою любит. Однако каждый день женщина сталкивается с различными трудностями на дороге.

Олеся Шахворостова каждый рабочий день показывает свой профессионализм. Так и в этот раз, строго по расписанию в 14:47 в вагончике с номером 3175 маршрута № 9 она оказалась в назначенном месте – на Малаховском кольце, – чтобы показать нам небольшой, но такой важный для горожан мир водителя трамвая.

Катунь24