Катунь24: Житель Алтайского края кинулся с ножом на гостей. Один мужчина погиб

Инцидент произошёл 13 сентября 2020 года в одном из сел Усть-Пристанского района.

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В этот день потерпевшие пришли в гости к своему приятелю и начали пить с ним алкоголь. В какой-то момент знакомые начали ссориться. 62-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес гостям множественные удары в жизненно важные органы. 38-летний местный житель скончался на месте происшествия, а женщине и мужчине удалось скрыться.

Во время расследования уголовного дела мужчина свою вину не признал. Но это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание за совершение двух преступлений с учетом непогашенной судимости за аналогичное преступление в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1 год 9 месяцев, рассказали в региональном Следкоме.

Катунь24