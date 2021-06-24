ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Жителя Новоалтайска осудят за содержание наркопритона

Горняк22
22 часа Ago

Прокуратура Новоалтайска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в содержании наркопритона.

Фото: pixabay.com

С июня по октябрь 2020 года обвиняемый, который и сам потреблял наркотики, неоднократно предоставлял помещение по месту своего проживания другим наркозависимым лицам для приготовления и потребления запрещённых веществ, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

Катунь24

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