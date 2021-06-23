Катунь24: Жительница Барнаула распродала имущество своего арендатора, пока он был под стражей

Суд вынес приговор женщине за растрату. Об этом сообщает сайт краевой прокуратуры.

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В октябре 2019 года женщина заключила договор аренды принадлежащего ей жилого помещения с молодым человеком, который приехал в Алтайский край из другого региона. Парня задержали полицейские по подозрению в совершении преступления и в дальнейшем взяли под стражу.

Узнав об этом, хозяйка квартиры, несмотря на то что договор аренды ещё действовал, сначала вывезла вещи арендатора в свой гараж, а спустя некоторое время и вовсе стала их распродавать. Таким образом, она причинила ему ущерб на сумму свыше 31 тысячи рублей.

Суд назначил жительнице Барнаула наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также с неё в полном объёме взыскана стоимость похищенного имущества.

Расследование уголовного дела производилось отделом дознания отдела полиции по Центральному району Барнаула УМВД России.

Катунь24