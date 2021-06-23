Катунь24: Жители Первомайского района обеспокоены возможным строительством предприятия по переработке коммунальных отходов

Люди считают, что строительство экотехнопарка на окраине поселка Новый может обернуться экологической катастрофой. На каком этапе находится вопрос строительства — в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители Первомайского района обеспокоены возможным строительством предприятия по переработке коммунальных отходов

Экотехнопарк с полным циклом обработки планируют развернуть на окраине поселка Новый в Первомайском районе. Решать проблему с твердыми бытовыми отходами готов барнаульский инвестор — АО «Механизатор». Однако жители Первомайского района встали на защиту своей территории. Так, Александр Дягилев из Новоалтайска предполагает, что на площади в 600 гектаров планируют развернуть полигон. А также вместе с твердыми отходами выбрасываться будут и жидкие.

Население района уже написало обращение в Правительство Алтайского края, в нем указали причины нежелательного строительства. Собрали больше 500 подписей и это только в селе Березовка. Запустили электронную петицию. Ее подписали больше 2000 человек. Также жители уверяют, что администрация района поддерживает строительство технопарка.

По словам администрации Первомайского района, строительство технопарка — необходимость. Но на сегодняшний день речи о строительстве нет. Поскольку инвестору необходимо пройти предварительное согласование и соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования, инженерно-геологические изыскания, согласования с природоохраной, прокуратурой и прочими надзорными органами, с обязательным учетом мнения населения.

Министерством природы уже проведены предварительные расчеты: минимальная площадь полигона, необходимая для реализации 300 тысяч тонн твердо-бытовых отходов — 105 гектаров. Поэтому земельный участок в Первомайском районе, со слов администрации, будут продолжать рассматривать как объект проектирования и строительства на нем мусороперерабатывающего завода.

Катунь24