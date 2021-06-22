Катунь24: Женщина, отпраздновавшая 105-летие, поделилась секретом долголетия

16 июня 2021 года жительница Кингстона Айви Аллен отпраздновала 105-летие и рассказала о секрете своего долголетия журналистам Jamaica Star.

Фото: jamaica-star.com

Этот день женщина провела в кругу семьи и друзей. На столе среди различных блюд было любимое блюдо пенсионерки — креветки в соусе карри.

В шутку именинница сказала журналистам местного телеканала, что они пришли на день рождения без подарка.

«Ничего мне не подарили! Хоть бы мелочи подкинули!» — посмеялась она.

Женщина родилась в 1916 году второй из 11 детей своих родителей. Пенсионерка вспоминает, что в детстве была непослушной и часто тайком убегала на вечеринки. У самой Аллен также было 11 детей, но до ее 105-летия дожили лишь пятеро. У Айви много внуков и правнуков, которых она считает самым главным в жизни.

По словам женщины, она никогда ничем не болела, но многие ее друзья погибли во время вспышек полиомиелита на острове.

«Наверное, я живу так долго, потому что не делала людям зла. Я вижу, что многие поступают плохо, но сама на такое не способна. Я отношусь ко всем с любовью, и Бог любит меня в ответ», — приводит слова женщины Лента.ру.

Катунь24