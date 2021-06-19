Катунь24: Жители барнаульского микрорайона обеспокоены состоянием нового сквера

Зелёная зона на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлётной появилась в этом районе осенью прошлого года, заняв третье место в голосовании за объекты благоустройства. Но сейчас местные жители беспокоятся: деревья сохнут. В ситуации разбиралась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители барнаульского микрорайона обеспокоены состоянием нового сквера

Новым районам Барнаула катастрофически не хватает зелёных зон. На пересечении улиц Ускова и Взлётной такая появилась, причём в рекордные сроки. За её благоустройство голосовали всем районом. И вот в августе 2020 года подрядчик приступил к работе, а в октябре уже сдал объект. В сквере под зиму высадили около пяти сотен деревьев и кустарников, а также устроили газон. Но первое для сквера лето не порадовало зеленью. Вместо газона – сорняки, а сосны пожелтели.

Жители микрорайона считают, что деревья сохнут из-за недостаточного полива. Но городские власти пояснили – только за май организация «Благоустройство и озеленение» 11 раз поливала растения. Желтеют те из них, которые не перенесли зиму. Газон же не высох, а вымерз. В ближайшее время подрядная организация его восстановит.

Весной сотрудники комитета по благоустройству провели обследование сквера и выявили 8 не переживших зиму деревьев. Осенью на их место высадят новые.

Катунь24