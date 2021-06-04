ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в собаку

Горняк22
11 часов Ago

На стрелка заведено уголовное дело.

Фото: instagram.com/dobryie_ruki_birobidzhan

Старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская сообщила, что в прокуратуре внимательно изучили видео. Удалось установить, что инцидент произошёл в частном домовладении на улице Лермонтова, 41 в Биробиджане. Мужчина, 1962 года рождения, из ружья 15 раз выстрелил в пса, который сидел на цепи. Происшествие произошло днем. Сейчас пса Мишу лечат в ветклинике.

«У мужчины была охотничья винтовка. Сейчас устанавливается, что это за ружье, есть ли на него разрешение», — отметила Крепкогорская.

По данным РИА Новости, прокуратура сейчас проводит все необходимые проверки, избирается мера пресечения преступника.

«Собаку забрали… Пес Мишка в приюте, у него в голове 15 пуль от пневматики, они не пробили череп, но все искромсали вокруг. Будем лечить, дай бог поправится. Чужим он не доверяет, но он не первый такой в приюте… надеемся на лучшее», — написала в Instagram председатель областной общественной организации «Добрые руки» Ольга Батенкова.

Катунь24

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