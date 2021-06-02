Катунь24: Жителям Барнаула предлагают выбрать место размещения стелы «Город трудовой доблести»

Свои предложения барнаульцы могут высказать на платформе обратной связи (ПОС) и через городскую интернет-приемную на официальном сайте города Барнаула. Опрос продлится до 1 июля 2021 года.

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Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Указ подписал президент России Владимир Путин. Это звание учреждено президентом в год 75-летия Великой Победы для увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Основания его присвоения и правовое положение города, удостоенного звания, определены Федеральным законом № 41-ФЗ от 1.03.2020. По закону в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела.

В месте установки стелы каждый год 1 мая и 9 мая, а также в День города будут проводиться публичные мероприятия и праздничный салют. Это обстоятельство важно учитывать при выборе места для размещения стелы, отмечают на официальном сайте городской администрации.

Катунь24