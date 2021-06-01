ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Житель Барнаула ограбил пенсионерку на остановке

Горняк22
22 часа Ago

В полицию обратилась пенсионерка, 1936 года рождения, с заявлением, что неизвестный открыто без применения насилия похитил у неё кошелёк.

Фото: pixabay.com

Ущерб составил 1000 рублей. Как рассказала бабушка, вечером она стояла на остановке и ждала общественный транспорт. В руках она держала заранее приготовленный кошелёк. К ней подошёл неизвестный мужчина, стремительно выхватил из рук пенсионерки кошелёк и скрылся в неизвестном направлении. Пожилая женщина немедленно обратилась в полицию.

Как рассказали в пресс-службе МВД, наряд патрульно-постовой службы полиции, получив ориентировку, задержал мужчину, 1970 года рождения. Как выяснилось, подозреваемый уже был неоднократно ранее судим за совершение краж. Удалось изъять лишь 850 рублей.

Катунь24

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