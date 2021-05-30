Катунь24: Жительница Барнаула перепутала педали автомобиля и наехала на двух человек

О происшествии сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

Происшествие случилось около здания Нового рынка. По словам очевидцев, женщина завернула на парковку к рынку, потом резко влетела в скопление людей. Горожане успели выскочить из-под колес, однако одну женщину практически переехали: ее вызволяли из-под колес, поднимая машину руками.

Как позже уточнили «Инцидент Барнаул» в ОГИБДД Барнаула, по предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, женщина, 1971 года рождения, перепутала педали в машине, вместо тормоза нажав на газ. Она выехала на тротуар и наехала при этом на торговый павильон. Кроме того, она также наехала на двух людей: женщину, 1981 года рождения, и мужчину, 1991 года рождения.

Пешеходы получили травмы разной степени тяжести, женщину госпитализировали в барнаульскую горбольницу № 1. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Катунь24