Катунь24: Жительница Барнаула обманывала людей, продавая вымышленные товары

С декабря 2020 по январь 2021 года женщина размещала сообщения о продаже различных товаров на сайте бесплатных объявлений.

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Обвиняемая активно общалась с клиентами, предлагая продать им детский конструктор и дорогостоющую обувь. Самого товара у нее не было. После получения денег от покупателей, мошенница блокировала их не выходила на контакт.

Находчивость и «фантазия» женщины позволили ей обмануть 5 жителей разных субьектов России, сумма ущерба составила около 20 тыс. рублей.

Против неудачливого «подавца» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», свою вину жещина признала. Как отмечает региональное МВД, ранее её уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

Катунь24