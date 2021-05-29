Катунь24: Жительницу Алтайского края обвинили в убийстве мужа

Обвиняемая полностью признала вину в содеянном.

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По данным Следственного комитета, в январе 2021 года между супругами, проживающими в Родинском районе, возникла ссора, в ходе которой обвиняемая взяла топор и нанесла несколько ударов по голове. 62-летний потерпевший скончался на месте.

Вскоре пенсионерка решила скрыть следы преступления. Она расчленила тело мужа и пыталась сжечь останки в надворных постройках.

Правоохранительным органам удалось установить, что обвиняемая уже имеет судимость за преступления в отношении супруга.

Следователям удалось собрать все доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Родинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24