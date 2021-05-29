Катунь24: Жители трех сибирских городов теперь смогут долететь до Белокурихи и Горно-Алтайска
Регулярные рейсы из Новосибирска, Новокузнецка и Томска запустила авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»).
Фото: pixabay.com
Из Новосибирска улететь в Горно-Алтайск и Белокуриху можно будет в пятницу и воскресенье, в Усть-Коксу – в пятницу, в Кош-Агач – в воскресенье. На судах авиакомпании из Новокузнецка можно улететь в Горно-Алтайск и Белокуриху в эти же дни недели – пятницу и воскресенье.
Как рассказали в компании, из Томска рейсы будут осуществляться в Барнаул и Белокуриху в среду и воскресенье.
Маршруты будут действовать на протяжении лета 2021 года.