Катунь24: Жители трех сибирских городов теперь смогут долететь до Белокурихи и Горно-Алтайска

Регулярные рейсы из Новосибирска, Новокузнецка и Томска запустила авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»).

Фото: pixabay.com

Из Новосибирска улететь в Горно-Алтайск и Белокуриху можно будет в пятницу и воскресенье, в Усть-Коксу – в пятницу, в Кош-Агач – в воскресенье. На судах авиакомпании из Новокузнецка можно улететь в Горно-Алтайск и Белокуриху в эти же дни недели – пятницу и воскресенье.

Как рассказали в компании, из Томска рейсы будут осуществляться в Барнаул и Белокуриху в среду и воскресенье.

Маршруты будут действовать на протяжении лета 2021 года.

Катунь24