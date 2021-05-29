ГОРНЯК22 29.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать вопросы о проведении весенних противоэпизоотических мероприятий в режиме онлайн

Горняк22
14 часов Ago

1 июня состоится онлайн-форум, на котором начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Темой для обсуждения станет проведение на территории Алтайского края весенних противоэпизоотических мероприятий. Дата проведения: 1 июня 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24

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