Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать вопросы о проведении весенних противоэпизоотических мероприятий в режиме онлайн
1 июня состоится онлайн-форум, на котором начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров ответит на вопросы граждан.
Фото: pixabay.com
Темой для обсуждения станет проведение на территории Алтайского края весенних противоэпизоотических мероприятий. Дата проведения: 1 июня 2021 года, с 14:00 до 15:00.
Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.