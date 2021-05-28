Катунь24: Житель Алтайского края украл тушку курицы и кочан капусты у бывшей жены

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Фото: pixabay.com

Ограбление произошло в Поспелихинском районе Алтайского края. Женщина, 1970 года рождения, сообщила в местный отдел МВД, что в её отсутствие к ней в дом проник неизвестный мужчина, который похитил кочан капусты, тушку курицы и флягу. Также он повредил запорную скобу.

Подозреваемым в преступлении был бывший муж потерпевшей, уточнили в региональном МВД. Со слов женщины, они не проживают совместно около года, однако брак официально не расторгнут. Как выяснилось в ходе разбирательств, эта кража – не первая в жизни бывших супругов. Бывший муж периодически позволял себе набеги на когда-то совместное хозяйство, пока женщина не устала этого терпеть и не обратилась в полицию.

Задержанный не стал отрицать вину. Полиция изъяла у него улики: флягу и кочан капусты.

Катунь24