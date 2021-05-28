Катунь24: Жителя Алтайского края обвинили в убийстве супруги
В данный момент мужчина находится под стражей.
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Следователям удалось установить, что 19 мая 2021 года между супругами по незначительному поводу возникла ссора, во время которой 58-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений сожительнице в области грудной клетки. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Мужчина спрятал тело в погребе в надворной постройке. В момент ссоры супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время ведется следствие и сбор всех необходимых доказательств. Расследование продолжается.