Катунь24: Жителя Алтайского края обвинили в убийстве супруги

В данный момент мужчина находится под стражей.

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Следователям удалось установить, что 19 мая 2021 года между супругами по незначительному поводу возникла ссора, во время которой 58-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений сожительнице в области грудной клетки. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Мужчина спрятал тело в погребе в надворной постройке. В момент ссоры супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время ведется следствие и сбор всех необходимых доказательств. Расследование продолжается.

Катунь24