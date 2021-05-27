Катунь24: Жительницу Барнаула обманули почти на миллион рублей

Пострадавшая знала о мошенниках из памяток, но все равно поверила в выдуманную историю.

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По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, жительница краевой столицы обратилась в правоохранительные органы и заявила, что неизвестные путем обмана похитили 954 тыс. рублей.

Как удалось установить сотрудникам полиции, женщине, 1958 года рождения, в обед позвонили с неизвестного номера. Злоумышленники представились сотрудниками банка и заявили, что мошенники пытаются оформить на неё кредит на сумму 454 000 рублей. В ходе общения «сотрудник безопасности» попросил проследовать его указаниям.

Горожанка поверила и сообщила мужчине реквизиты своей банковской карты, пароли и коды. После чего в банкомате сняла деньги и перевела несколько раз на продиктованный ей счет.

Только после того, как сотрудник заявил, что с горожанкой свяжутся в течение часа, женщина поняла, что ее обманули, и сразу пошла в отделение полиции.

Правоохранительные органы напоминают, что при звонке с незнакомого номера по любым обстоятельствам, связанным с банковской деятельностью: вкладами, счетами, кредитами и т.д., – тут же прервать разговор и позвонить по горячей линии своего банка для установления объективной обстановки.

Катунь24