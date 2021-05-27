Катунь24: Жителю Алтайского края предъявили обвинение в убийстве пожилой женщины

Обвиняемый несколько раз сначала палкой, а затем гаечным ключом ударил женщину по голове.

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По данным Следственного комитета, вечером 20 мая 2021 года в Третьяковском районе мужчина, 1938 года рождения, пришел домой к местной жительнице, которая ранее попросила его помочь по хозяйству. Между односельчанами возникла ссора из-за того, что обвиняемый без разрешения вошел в дом. В ходе конфликта мужчина начал избивать женщину сначала палкой, затем гаечным ключом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время преступник находится под стражей. Правоохранительные органы проводят комплекс мер, которые направлены на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Катунь24