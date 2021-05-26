Катунь24: Жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку берёз

Срубленными деревьями обвиняемый планировал топить баню.

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Инцидент произошёл в двух километрах от поселка Краснодубровский Завьяловского района. У местного жителя, 1963 года рождения, в ограде были обнаружены 130 березовых свежеспиленных чурок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина срубил три берёзы, распилил их на чурки и перевёз на личном тракторе к себе домой. Во время проверки полицейские изъяли у него 130 чурок берёзы, спилы деревьев, трактор с телегой и бензопилу. Нанесенный обвиняемым ущерб устанавливается.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Катунь24