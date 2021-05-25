Катунь24: Жара до +38 градусов придет в Алтайский край

В ближайшие дни в регионе установится жаркая погода. Столбики термометров в регионе покажут до +38 градусов.

Фото: pixabay.com Днем 25 мая температура воздуха составит +26…+31 гр., местами по западу до +36 гр. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле воздух прогреется +28…+30 гр. Также без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с.

26 мая в регионе осадков также не ожидается. Столбики термометров покажут +28…+33 гр., местами по западу до +38 гр. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице температура +30…+32 гр. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Катунь24