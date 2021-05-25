Катунь24: Житель Славгорода оформил на себя кредиты и перевел полмиллиона мошенникам

После этого 67-летний мужчина обратился в полицию.

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Пенсионер рассказал правоохранителям, что злоумышленники сначала представились сотрудниками банка, а потом передали трубку другому мужчине, который якобы является работником Следственного комитета. «Следователь» объяснил, что он планирует установить и задержать мошенников, но для этого необходимо провести операцию и оформить кредиты в различных банках. Деньги после этого надо было перевести на сотовые номера. Мужчина так и сделал.

Теперь по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24