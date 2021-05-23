Катунь24: Жители Центрального района Барнаула останутся на сутки без воды

Воду перекроют, чтобы ввести в эксплуатацию после ремонта теплосеть около дома на улице Чернышевского, 55.

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Ранее на этом участке специалисты заменили 170 метров трубопроводов диаметром 500 мм.

Поэтому на сутки, с вечера воскресенья 23 мая 2021 года, отключат горячую воду для 102 тысяч жителей Центрального района Барнаула.

С 22.00 часов 23 мая до 22.00 часов 24 мая — горячей воды не будет в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырёх больницах в районе улиц Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина, проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском, сообщили в СГК.

Катунь24